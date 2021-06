'Motociata' com Bolsonaro em SP deve afetar trânsito até de estrada neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chamada 'motociata' com o presidente Jair Bolsonaro deve afetar o trânsito de ruas e avenidas da cidade de São Paulo no final da manhã e início da tarde deste sábado (12), além de uma das principais rodovias do estado, que liga a capital a Campinas.

Com saída programada para as 10h, a motociata tem início em Santana, na zona norte da cidade, e deve seguir pela marginal Tietê, a partir da ponte Governador Orestes Quércia, e continuar até o quilômetro 62 da rodovia dos Bandeirantes.

No retorno, o trajeto passará pela marginal Pinheiros, seguindo até a ponte Engenheiro Ari Torres e, dali, seguirá pela avenida dos Bandeirantes e avenida Rubem Berta, encerrando no obelisco do Ibirapuera. A previsão é de que o ato chegue ao local por volta das 14h.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que haverá um efetivo de mais 6.300 policiais a postos. O policiamento será reforçado em toda a capital, na região metropolitana e na rodovia dos Bandeirantes. Também os pontos de concentração e dispersão do ato terão patrulhamento ampliado.

Para tanto, a polícia diz que contará com diferentes batalhões, com cerca de 2.100 viaturas, cinco aeronaves e dez drones. A operação também contará com apoio de CET, Guarda Civil Metropolitana e AutoBAn.

A previsão maior de participantes e as exigências da segurança do presidente fizeram os organizadores da “motociata” mudarem o planejamento do evento.

Ele agora terminará junto ao obelisco do Ibirapuera, uma área aberta, e não mais na avenida Paulista, que é considerada muito estreita, como originalmente previsto. O início será às 10h no cruzamento das avenidas Braz Leme e Santos Dumont, no bairro de Santana.

“Teremos uma concentração de participantes já na madrugada, de gente que quer ficar mais perto do presidente”, disse Jackson Vilar, um dos organizadores do evento, que foi batizado de “Acelera Para Cristo” e terá um ato religioso no seu final.

Já há quase 400 mil interessados em participar do evento cadastrados, afirma Vilar, comerciante na região do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo. “Tem gente vindo de vários estados e do interior de São Paulo, centenas de clubes de motos que entraram em contato”, afirma.

Mesmo que apenas uma fração deste número de fato compareça, a expectativa é de que seja um evento maior do que motociatas similares que ocorreram no último mês em Brasília e no Rio de Janeiro.

Nesta quinta-feira (10), os organizadores tiveram uma reunião com a Polícia Militar para acertar detalhes do trajeto e as condições de segurança. Antes, já haviam conversado também com representantes do Exército na cidade.

O itinerário exato da motociata não está sendo divulgado por questões de segurança, mas a previsão é de que totalize cerca de 120 km, passando por diferentes pontos da cidade.

“Chegando lá faremos uma oração e um agradecimento a Deus, e teremos algumas falas. O presidente Bolsonaro ainda não nos informou se vai querer subir no caminhão, mas será muito bem-vindo se assim decidir”, declarou Vilar.