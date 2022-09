Motociata com Bolsonaro e Tarcísio em Campinas teve 2.346 registros em pedágio

"Sou caipira, sou capiau do interior, mas não sou ignorante como esse ladrão", disse o presidente em comício no centro da cidade, diante de milhares de apoiadores.

O presidente, por sua vez, viu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) distanciar-se na liderança do Datafolha e aumentar as chances de encerrar as eleições ainda no primeiro turno.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.