Morre Siqueira Campos, 94, governador do Tocantins que idealizou criação do estado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Morreu nesta terça-feira (4) o ex-governador do Tocantins José Wilson Siqueira Campos, 94. O político estava internado por conta de uma infecção generalizada desde a quinta-feira (29), em um hospital particular em Palmas (TO).

A morte foi confirmada por Eduardo Siqueira Campos, filho do ex-governador. Chamando o político de "sr. Tocantins", Eduardo disse em rede social que o pai "partiu sereno".

Siqueira nasceu na cidade de Crato (CE) e começou sua carreira política como vereador no município de Colinas do Tocantins, à época pertencente a Goiás. Foi deputado federal por quatro mandatos (pelos partidos Arena, PDS e PDC) e governador do Tocantins também por quatro vezes.

O político ficou conhecido como o responsável pela criação do estado do Tocantins. Em junho de 1987, Siqueira, então deputado federal e relator da subcomissão dos estados da Assembleia Nacional Constituinte, redigiu e entregou ao deputado Ulysses Guimarães a fusão de emendas, que contava com mais de 100 mil assinaturas, solicitando a criação do Tocantins.

Na época, o território fazia parte do estado de Goiás. Siqueira chegou a fazer greve de fome de 98 horas em favor da causa separatista. Seu nome é mencionado até no hino estadual.

Em julho de 2019, Siqueira, então com 91 anos, tornou-se o parlamentar mais velho a tomar posse no Senado desde 1983. Ele assumiu temporariamente a vaga do senador Eduardo Gomes até agosto do mesmo ano.