Morre José Ornellas, que foi governador do DF nos anos 1980, aos 103 anos

Foi casado com Zely Ornellas, com quem teve dois filhos. O atual governador, Ibaneis Rocha (MDB), decretou luto oficial por três dias.

Durante o seu mandato no Governo do DF, Zé Ornellas, como era conhecido, teve marcas na infraestrutura da capital federal, como a criação da Vila São José, em Brazlândia, e a urbanização de Planaltina.

Nascido no Rio de Janeiro, Ornellas foi oficial do Exército e chegou a Brasília, no início dos anos 1970, para um trabalho provisório, na Subsecretaria de Educação do Ministério da Educação e Cultura. Em seguida, trabalhou na Telebrás.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.