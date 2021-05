Morre Casildo Maldaner, ex-governador de SC, aos 79 anos

Maldaner iniciou a vida pública em 1962 como vereador em Modelo. Foi presidente do MDB em Santa Catarina, deputado estadual, deputado federal e senador. Em 1986, foi eleito vice-governador e assumiu a gestão do estado em 1990, após a morte de Pedro Ivo.

Em nota, o MDB catarinense confirmou a morte de Maldaner. "Além de suas realizações e conquistas, Casildo será lembrado também pela sua determinação, alegria e força. Enquanto presidente de honra do MDB dedicou-se em motivar e estimular as nossas bases e apoiar as novas lideranças que surgiam", diz o comunicado.

