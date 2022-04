Morre aos 90 anos Dalmo de Abreu Dallari, advogado e professor emérito da USP

"Perdemos um grande amigo. Dalmo sempre se dedicou a fazer o bem. Um defensor dos Direitos Humanos. Ele dizia, constantemente, que a construção desses direitos deveria iniciar desde cedo. Somente assim as pessoas poderiam ter consciência do que é ser solidário e fraterno".

Dallari nasceu em 31 de dezembro de 1931. Natural de Serra Negra, em São Paulo, aos 16 anos se mudou com a família para a capital do estado.

O velório será realizado na tarde desta sexta no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, localizada no Largo de São Francisco, 95, no centro de São Paulo.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.