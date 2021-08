Morre aos 77 anos o publicitário Duda Mendonça, que comandou a campanha de Lula em 2002

O marqueteiro virou um dos personagens principais do mensalão, em 2005, quando apareceu sem avisar em uma CPI em andamento e admitiu ter recebido ilegalmente do PT dinheiro da campanha de 2002, tendo feito parte do esquema de caixa 2 da legenda. Sete anos depois, ele foi absolvido pelo Supremo.

Trabalhou nas campanhas ao Senado de Marta Suplicy (MDB) e Lindberg Farias (PT). Em 2014, fracassou na coordenação das campanhas de Delcídio do Amaral (PT) ao Governo de Mato Grosso e de Paulo Skaf (MDB) ao Governo de São Paulo, que o levou mais uma vez a ser alvo de investigações do Ministério Público e da Polícia Federal.

