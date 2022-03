Moro será candidato a deputado federal por SP, diz dirigente da União Brasil

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, Moro vinha sendo pressionado no Podemos a desistir da candidatura presidencial. A presidente do partido, Renata Abreu (SP), dizia a aliados não estar disposta a investir financeiramente numa campanha à Presidência.

Leite assinará a ficha de filiação do ex-ministro à legenda nesta quinta, no hotel Intercontinental, na capital paulista.

