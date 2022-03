Moro se filia ao União Brasil em SP e admite desistir de disputa à Presidência

Em resumo, no contato com os procuradores, Moro indicou testemunha que poderia colaborar para a apuração sobre Lula, orientou a inclusão de prova contra um réu em denúncia que já havia sido oferecida pelo Ministério Público Federal, sugeriu alterar a ordem de fases da operação Lava Jato e antecipou ao menos uma decisão judicial.

Já em 2021, Moro sofreu uma dura derrota no STF (Supremo Tribunal Federal), que o considerou parcial nas ações em que atuou como juiz federal contra o ex-presidente Lula (PT). Com isso, foram anuladas ações dos casos tríplex, sítio de Atibaia e Instituto Lula.

Juiz da Lava Jato, Moro abandonou a magistratura para assumir o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro, com quem se desentendeu —isso motivou seu pedido de demissão em abril de 2020.

Segundo a última pesquisa Datafolha, realizada na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstrou ter recuperado um pouco de fôlego na corrida para o Palácio do Planalto e chegou a 26% de intenções de voto na disputa, que segue sendo liderada pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva, com 43%.

O plano, entretanto, pode ser reformulado. Segundo o coordenador da campanha de Moro, o ex-juiz admite desistir de disputar a Presidência. A ideia é que ele debata com Bivar e decida em conjunto com o dirigente partidário a qual cargo será candidato.

Moro se filiou ao Podemos em novembro do ano passado dizendo ter o propósito de ser candidato ao Palácio do Planalto. Depois disso, após questionamentos de políticos de que ele poderia se candidatar a outro cargo, afirmou mais de uma vez que manteria a intenção de ficar na corrida presidencial.

Moro vinha sendo pressionado no Podemos a desistir da candidatura presidencial. A presidente do partido, Renata Abreu (SP), dizia a aliados não estar disposta a investir financeiramente numa campanha à Presidência.

Segundo integrantes do partido, o grupo de ACM Neto (BA) indicou veto a essa possibilidade. Dirigentes do União dizem que há possibilidade de ele ser candidato a deputado federal.

"O Moro se filia à União Brasil com a credencial de ter 10% do eleitorado. Esses votos de Moro são de opinião e são um ativo que ele tem. Certamente, isso será considerado", disse.

O pré-candidato à Presidência da República está em São Paulo, para onde transferiu seu domicílio eleitoral. O ato foi realizado com a presença do deputado Júnior Bozella (SP) e o coordenador de sua campanha, Luis Felipe Cunha.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ex-juiz Sergio Moro (Podemos-PR) assinou no início da tarde desta quinta-feira (31) a ficha de filiação do União Brasil.

