Moro promete divulgar salário em consultoria nos EUA e fala em abuso do TCU

O ex-juiz e ex-ministro afirmou na gravação também que não está "cedendo ao TCU" e que o processo é um "abuso, cheio de ilegalidades". "Quero ser transparente com você, com a população brasileira, como toda pessoa pública deve ser."

"Quero acabar com essa história, com essas mentiras. Vou divulgar na sexta-feira todas essas informações: quanto que eu ganhei, quanto que eu recebi. Mostrar que eu não recebi nada de empresa investigada na Operação Lava Jato", disse Moro, em vídeo nas redes sociais nesta quarta (26).

O ministro do TCU (Tribunal de Contas da União) Bruno Dantas relata procedimento sobre suposto conflito de interesses no trabalho. Críticos do ex-juiz na Câmara dos Deputados estão articulando a criação de uma CPI sobre o assunto.

