Moro pede desarquivamento de projeto sobre prisão após condenação em segunda instância

"Apresentei o requerimento para que as Casas do Congresso retomem, com brevidade, um tema que é muito caro para a sociedade. Vários criminosos, inclusive pessoas condenadas por corrupção - um crime grave que atenta contra a democracia - foram colocados em liberdade", defende Moro.

Todas as propostas não apreciadas são arquivadas de uma legislatura para outras. Para desarquivá-la Moro precisará do apoio de 27 senadores e essa será o primeiro teste de seu capital político como senador.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O senador Sergio Moro (União-PR) apresentou nesta terça-feira (8) um requerimento pedindo o desarquivamento do PLS 166/2018, que trata da prisão após condenação em segunda instância. A proposta foi desmembrada do pacote anticrime que o parlamentar apresentou quando era ministro da Justiça de Jair Bolsonaro (PL) e é uma de suas principais bandeiras.

