Moro encontra Bivar em meio a aproximação com União Brasil para eleição de 2022

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em meio a uma aproximação para a eleição de 2022, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) se encontrou na noite desta sexta-feira (7) com Luciano Bivar, presidente da União Brasil, fusão do DEM e PSL. O ex-ministro de Bolsonaro e o ex-aliado de Jair Bolsonaro foram à festa de aniversário do deputado Julian Lemos (PSL-PB), que recepciona Moro na Paraíba. Lemos é um dos entusiastas do apoio da União Brasil a candidatura à Presidência de Moro. Há resistência dentro da União Brasil para o apoio e o próprio Bivar tem dito que o partido deverá ter candidato. No entorno de Moro, entretanto, a expectativa é positiva para uma futura aliança.​

