Moro e Dino se abraçam e riem durante sabatina no Senado

"A gente é sempre uma pessoa aberta ao diálogo, a gente conversa com todo mundo, resolvemos as questões para discutir o que a gente diverge, para discutir o que a gente concorda, disse Moro à reportagem.

Ambos foram juízes federais —Moro foi responsável pela Operação Lava Jato que mirou integrantes do atual governo, inclusive o mandatário do país, e depois integrou o governo de Jair Bolsonaro (PL) como titular da pasta hoje sob o comando de Dino.

