Moro e Deltan farão curso de formação para novos parlamentares eleitos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-juiz Sergio Moro e o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol estão entre os novos parlamentares que participarão de um curso de formação a ser promovido em dezembro pelo grupo RenovaBR e pelo Insper.

Moro (União Brasil) foi eleito senador, enquanto Deltan (Podemos) exercerá mandato de deputado federal, ambos pelo Paraná.

O objetivo da qualificação, segundo os organizadores do curso, é "preparar os parlamentares para os desafios dos cargos".

Também participam, entre outros, os futuros deputados Camila Jara (PT-MS) e Daniel Soranz (PSD-RJ).

O foco dos cinco dias de curso, em São Paulo, será em gestão estratégica de mandato. A carga horária é de 40 horas de aulas, a cargo de especialistas em políticas públicas.

"Uma das grandes entregas do RenovaBR para a sociedade brasileira é criar condições para que os parlamentares eleitos possam conhecer as ferramentas necessárias para o exercício da função antes de assumirem seus mandatos. Construir esse programa junto ao Núcleo de Políticas Públicas do Insper traz para a sala de aula o que existe de melhor no nosso país e no mundo", diz o fundador do RenovaBR, Eduardo Mufarej.