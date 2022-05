Moro diz ser 'provável' que dispute o Senado pelo União Brasil em São Paulo

"O União Brasil São Paulo reafirma que a filiação do ex-juiz Sérgio Moro se deu com a concordância de um projeto pelo estado de São Paulo, isto é, deputado estadual, deputado federal ou, eventualmente, Senado. Em caso de insistência em um projeto Nacional, o partido vai impugnar a ficha de filiação de Moro", diz trecho assinado por Alexandre Leite, deputado federal e tesoureiro do União Brasil.

