Moro anuncia que está com Covid e desmarca compromissos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-juiz Sergio Moro, pré-candidato à Presidência pelo Podemos, anunciou que recebeu diagnóstico de Covid-19 nesta sexta-feira (14). Em rede social, Moro disse que remarcará compromissos e que vai cumprir protocolos de isolamento. "Como havia tomado as três doses de vacina, estou sem sintomas", disse. O fato de uma pessoa ter tomado as três doses, porém, não exclui a possibilidade de se apresentar sintomas. "Vou cumprir os protocolos de isolamento e, por isso, alguns compromissos marcados terão que ser reagendados. A saúde de todos, sempre, em primeiro lugar. Cuidem-se!", completou o ex-juiz. Moro tem feito viagens pelo país e concedido entrevistas em preparação para a campanha eleitoral. Na quarta-feira (12), se reuniu em São Paulo com advogados para discutir medidas voltadas para a área jurídica em seu plano de governo. Na segunda-feira (10), esteve no Rio, onde se reuniu com o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa. Na semana passada, foi à Paraíba e teve compromissos com lideranças locais. Nas últimas semanas, diversas outras lideranças políticas anunciaram que contraíram o vírus. Entre elas, governadores, como Hélder Barbalho (MDB-PA) e Eduardo Leite (PSDB-RS), senadores, como Fabiano Contarato (PT-ES), e a ministra Damares Alves (Direitos Humanos).

