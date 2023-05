Moro acredita que será próximo alvo depois da cassação de Deltan

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) acredita que será o novo alvo da Justiça Eleitoral depois da cassação do mandato do agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

Os dois atuaram na Operação Lava Jato na década passada. Moro era juiz e Dallagnol, procurador.

A tensão de Moro se justifica: em tribunais superiores, sua condenação é dada como certa.

De acordo com interlocutores que conversaram com o ex-juiz nesta semana, ele estava extremamente preocupado com o processo contra Deltan Dallagnol, e tentou conseguir apoio inclusive da família Bolsonaro para tentar evitar o pior, ou seja, a perda de mandato do colega.

Os filhos do presidente, no entanto, resolveram ficar distantes da disputa.

O ministro Kassio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal (STF), votou contra Dallagnon no TSE, o que foi entendido como sinal de que a família de fato não se envolveu no assunto.

Moro afirmou nas conversas acreditar que, depois de cassar Dallagnol, 'eles vêm para cima de mim', para cassar seu mandato no Senado.

De acordo ainda com os mesmos interlocutores, Moro acredita que nada é por acaso e que existe uma estratégia organizada 'lá atrás' para excluir os protagonistas da Lava Jato do cenário político.

A eleição de Moro está sendo questionada na Justiça Eleitoral do Paraná pelo PL.

O partido apresentou um pedido de cassação do mandato dele em dezembro de 2022, questionando supostas irregularidades nos gastos de campanha.

Caso o ex-juiz perca o mandato, o segundo colocado na eleição, o ex-deputado federal Paulo Martins, pode assumir o lugar dele no parlamento.

Martins disputou o cargo pelo PL.

Quando o pedido de cassação foi apresentado, Moro disse em seu perfil no Twitter que o adversário "tem a cara de pau de me acusar falsamente de irregularidade para ganhar o mandato de Senador no tapetão".

A assessoria de Moro afirma que ele não se manifestará sobre o assunto.

Na terça (16), ele afirmou no Twitter quer lamenta a cassação de Deltan Dallagnol.

"É com muita tristeza que recebo a informação da cassação do mandato de deputado federal do @deltanmd. Estou estarrecido por ver fora do Parlamento uma voz honesta na política que sempre esteve em busca de melhorias para o povo brasileiro. Perde a política. Minha solidariedade aos eleitores do Paraná e aos cidadãos do Brasil", escreveu o ex-magistrado.