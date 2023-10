Moreira Alves, ministro do STF que declarou Constituinte, morre aos 90 anos

O ministro Cristiano Zanin disse que "o falecimento do ministro Moreira Alves representa uma perda enorme ao mundo jurídico, não só de um brilhante professor ou um civilista de vanguarda, como também de um juiz constitucional que exerceu a jurisdição com muita personalidade e de forma emblemática".

"A obra e o legado deixados pelo ministro Moreira Alves são sólidos para elevar a edificação construída por ele não apenas no direito civil, mas também em todo o direito, cuja marca indelével permanecerá como exemplo a ser seguido para as futuras gerações de juristas", disse Fachin.

Edson Fachin, vice-presidente do Supremo, disse que recebeu a notícia "com profundo pesar".

Em nota, Barroso disse que recebe com muita tristeza a notícia da morte de Moreira Alves e afirma que ele é "um dos grandes juristas da história do Brasil" e que sempre honrou o tribunal.

O velório do ex-presidente do Supremo será realizado na sede da corte neste sábado (7). O atual presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, está em São Paulo e voltará para Brasília para participar da despedida.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.