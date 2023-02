Morando na Noruega, ex-esposa de Bolsonaro perde a nacionalidade brasileira

Atualmente, Ana Cristina é investigada pela PF (Polícia Federal) devido à compra de uma mansão de R$ 3 milhões em Brasília no ano passado com o uso de um suposto laranja, conforme foi revelado pelo UOL.

Antes de embarcar, Ana Cristina disputou uma vaga a deputada distrital e chegou a se apresentar como "Cristina Bolsonaro" para tentar colar sua imagem na do ex-presidente, o que fez com que a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, reagisse.

A ex-mulher de Bolsonaro viajou à Noruega em outubro do ano passado. Segundo a colunista do UOL Juliana Dal Piva, a advogada fez a viagem sem data para voltar.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ana Cristina Siqueira Valle perdeu a nacionalidade brasileira após entrar com pedido para que ela fosse reconhecida como cidadã da Noruega. O ato foi publicado nesta terça-feira (7) no Diário Oficial da União.

