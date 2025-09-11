   Compartilhe este texto

Moraes vota para condenar Garnier a 24 anos de prisão

Por Folha de São Paulo

11/09/2025 19h00 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Alexandre de Moraes votou para que o ex-chefe da Marinha Almir Garnier Santos cumpra 24 anos de prisão pelos crimes contra a democracia.

Bastidores da Política - Risco de uma crise ainda maior depois do julgamento de Bolsonaro Bastidores da Política
Risco de uma crise ainda maior depois do julgamento de Bolsonaro

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Política

+ Política


11/09/2025

Bolsonaro foi condenado de forma injusta e EUA responderão adequadamente, diz Rubio

11/09/2025

Entenda a fixação da pena de 27 anos e 3 meses de prisão para Bolsonaro

11/09/2025

Caiado diz confiar na Justiça, promete anistia a Bolsonaro e diz que direita nunca esteve unida

11/09/2025

Suprema Corte banalizou o crime de golpe de Estado, diz Damares

11/09/2025

Mauro Cid é condenado a 2 anos em regime aberto, com benefício por delação premiada

11/09/2025

Moraes vota por prender Bolsonaro por 27 anos e 3 meses pela trama golpista de 2022

11/09/2025

Moraes diz que penas a condenados devem servir a 'reprovação e prevenção' a outras tentativas

11/09/2025

PSDB se diz fator de estabilidade após condenação de Bolsonaro enquanto luta para não sumir

11/09/2025

Barroso entra em plenário para acompanhar fim de julgamento de Bolsonaro

11/09/2025

Fizeram com Bolsonaro o que tentaram fazer comigo, diz Trump após STF condenar Bolsonaro

11/09/2025

Lula faz piada com articulação política de Camilo e diz que 'nem Fux seria capaz'

11/09/2025

Zanin conclui voto e inicia discussão sobre valoração das penas por trama golpista

11/09/2025

Petistas comemoram condenação de Bolsonaro e mencionam presídio da Papuda

11/09/2025

Líder do PT diz que condenação de Bolsonaro é histórica e defende fim da proposta de anistia

11/09/2025

Flávio fala em 'suprema perseguição' a Bolsonaro, e oposição pede anistia após STF formar maioria

11/09/2025

Advogado de Bolsonaro deixa STF após formação de maioria pela condenação do ex-presidente

11/09/2025

Não se pergunta a cada bife se ele é um boi, diz Dino em indireta à análise feita por Fux da trama golpista

11/09/2025

Líder da oposição diz que condenação de Bolsonaro fortalece busca por anistia

11/09/2025

STF forma maioria para condenar Bolsonaro e outros réus por organização criminosa

11/09/2025

STF mantém validade da delação de Cid por unanimidade

11/09/2025

Brasil que dói, vírus do autoritarismo, indiretas a Fux, Bolsonaro líder: leia frases do voto de Cármen Lúcia

11/09/2025

Zanin vota contra pedidos de anulação da trama golpista

11/09/2025

Moraes, Zanin e Dino entram em voto de Cármen para manifesto contra Fux com vídeos e tom inflamado

11/09/2025

Mesmo derrotado, Fux votará na quantificação das penas de Bolsonaro e demais réus

11/09/2025

Moraes, Zanin e Dino usam tempo de Carmen em manifesto contra Fux com vídeos e tom inflamado

11/09/2025

STF forma maioria para condenar Bolsonaro e outros réus por organização criminosa

11/09/2025

Cármen Lúcia diz que Bolsonaro não foi 'dragado' para atos violentos, mas os liderou

11/09/2025

STF forma maioria para condenar Bolsonaro e outros 7 réus por organização criminosa

11/09/2025

Cármen Lúcia e Dino provocam Fux, que falou por 12 horas sem interrupções no julgamento de Bolsonaro


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!