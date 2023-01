Moraes rejeita pedido de Nikolas Ferreira para prender Flávio Dino

Dino disse, nesta sexta, estar aguardando a chegada de Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro e ex-secretário da Segurança do Distrito Federal, no Brasil. Ele está nos Estados Unidos.

O deputado eleito Nikolas Ferreira (PL-MG) pedia ainda que a Justiça decretasse a prisão preventiva de Dino. Segundo o magistrado, não há indícios de atividade ilegal por parte do ministro do presidente Lula.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes determinou, nesta sexta-feira (13), o arquivamento da representação que alegava omissão intencional de Flávio Dino, ministro da Justiça, em atos golpistas ocorridos em Brasília, no domingo (8).

