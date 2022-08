Moraes recebe comandantes das PMs e ouve que tropas não devem tumultuar as eleições

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, recebeu nesta quarta-feira (24) comandantes das Polícias Militares e discutiu com eles a segurança das eleições.

Após o encontro, o comandante da PM de Rondônia, coronel James Padilha, disse que os presentes afastaram a tese de que policiais podem atrapalhar o pleito por alinhamento a algum candidato.

"Cada um dos comandantes foi enfático e uníssono em externar que as tropas estão sob controle. Temos tropas ordeiras e disciplinadas", disse o militar.

"Há, sim, militares concorrendo, mas isso não tem afetado a gestão e a tranquilidade dentro da corporação sobre o pleito eleitoral", afirmou ainda Padilha.

A maioria dos comandantes ainda teria dito que não espera dificuldades para manter a ordem nas eleições. Moraes também levantou a discussão sobre restrição, no dia das eleições, ao porte de armas ou ao treinamento e transporte de armas pelos CACs (caçadores, atiradores e colecionadores).

O presidente do tribunal não indicou aos presentes se defende a restrição, tema que ainda será avaliado pelo tribunal.

Segundo um dos comandantes que acompanhou o encontro, os representantes das Polícias Militares afirmaram que já lidam com a presença de pessoas armadas nas eleições e não fizeram um pedido unificado de novas restrições.

Os militares ainda teriam dito que é preciso ponderar, caso o TSE decida limitar o uso das armas no pleito, que há profissionais de segurança entre os que portam os equipamentos. Existe entre integrantes do TSE receios sobre a radicalização de policiais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL).

A PM tradicionalmente participa das operações de segurança nos dias de eleições. Alguns estados também pedem ajuda das forças federais de segurança. O TSE ainda não avaliou os pedidos deste ano.

O tribunal também decidiu instalar um "núcleo de inteligência" ligado ao gabinete de Moraes para analisar informes sobre a segurança nas eleições. Esse núcleo terá três membros indicados pelo conselho nacional dos comandos das PMs, além de três integrantes do TSE.

Moraes tem feito encontros com autoridades dos Três Poderes desde que assumiu, no último dia 16, o comando do TSE. Ele recebeu na segunda-feira (22) o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

No dia seguinte, teve encontros com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e com o diretor-geral da PF (Polícia Federal), Márcio Nunes de Oliveira. A Nogueira Moraes confirmou que o TSE reabriu o debate sobre as propostas das Forças Armadas para as eleições, mas não prometeu acatar as mudanças.

Como mostrou o jornal Folha de S.Paulo, técnicos do TSE consideram que há pouca margem para mudar o formato do teste de integridade das urnas que é feito no dia das eleições, principal pedido dos militares. Participaram da reunião desta quarta representantes das polícias de todos os estados e do Distrito Federal.

Moraes também recebeu o presidente em exercício do TCU (Tribunal de Conta da União), Bruno Dantas, que entregou ao magistrado documentos de auditorias sobre o processo eleitoral. Em julho, o TCU aprovou relatório afirmando não haver identificado riscos relevantes à realização das eleições de 2022.