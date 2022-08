Moraes recebe comandantes das PMs e ouve que tropas não devem tumultuar as eleições

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, recebeu nesta quarta-feira (24) comandantes das Polícias Militares e discutiu com eles a seguranças das eleições.

Após o encontro, o comandante da PM de Rondônia, coronel James Padilha, disse que os presentes afastaram a tese de que policiais podem atrapalhar o pleito por alinhamento a algum candidato.

"Cada um dos comandantes foi enfático e uníssono em externar que as tropas estão sob controle. Temos tropas ordeiras e disciplinadas", disse o militar.

"Tem sim militares concorrendo, mas isso não tem afetado a gestão e a tranquilidade dentro da corporação sobre o pleito eleitoral", afirmou ainda Padilha.

A maioria dos comandantes ainda teria dito que não espera dificuldades para manter a ordem nas eleições.

Há entre integrantes do TSE receio sobre a radicalização de policiais alinhados ao presidente Jair Bolsonaro (PL), mas este tema não entrou na pauta da reunião.

A PM tradicionalmente participa das operações de segurança nos dias de eleições. Alguns estados também pedem ajuda das forças federais de segurança. O TSE ainda não avaliou os pedidos deste ano.

Moraes tem feito encontros com autoridades dos Três Poderes desde que assumiu, no último dia 16, o comando do TSE.

Ele recebeu na segunda-feira (22) o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.

No dia seguinte, teve encontros com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e com o diretor-geral da PF (Polícia Federal), Márcio Nunes de Oliveira.

Na reunião com Nogueira, Moraes confirmou que o TSE reabriu discussões sobre as propostas das Forças Armadas para as eleições, mas não prometeu acatar as mudanças.

Como mostrou a Folha de S.Paulo, técnicos do TSE consideram que há pouca margem para mudar o formato do teste de integridade das urnas que é feito no dia das eleições, principal pedido dos militares.

Participaram da reunião desta quarta-feira representantes das polícias de todos os estados e do Distrito Federal.

Moraes também recebeu o presidente em exercício do TCU (Tribunal de Conta da União), Bruno Dantas, que entregou ao magistrado documentos de auditorias sobre o processo eleitoral.

Em julho, o TCU aprovou relatório afirmando que não havia identificado riscos relevantes à realização das eleições de 2022.