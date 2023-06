Moraes prevê em até 6 meses prazo para julgar réus do 8/1 no STF

"As pessoas se acostumaram a receber essas notícias e não dão valor ponderado. Não importa se é uma pessoa que se autointitula especialista ou que seja mesmo e, sim, se concorda com o viés ideológico daquela notícia. E ela passa para frente isso", disse.

Ao comentar sobre a disseminação de fake news, Moraes disse que "infelizmente, as pessoas têm preguiça de buscar notícias verdadeiras" e que hoje é muito fácil ter uma notícia falsa no celular e disseminá-la.

Moraes afirmou ainda que todas as denúncias tiveram citação da defesa prévia e que ele teve o trabalho de analisar cada um, como quem entrou no Congresso, no Executivo ou STF.

"Se agora começar uma rixa, um batendo no outro, não preciso dizer que a pessoa destruiu a cadeira, rabiscou o carpete. São condutas múltiplas. Precisa individualizar, comprovar que esteve no local, participou da depredação e que houve depredação. Não precisa dizer que riscou o quadro tal."

Ele afirmou que está aguardando as defesas prévias dos acusados para ver o número de testemunhas que serão arroladas. Entende que as chamadas testemunhas de antecedentes não serão ouvidas, mas poderão anexar peças por escrito ao processo.

Para isso, segundo o ministro, ele tem feito reuniões com a PGR (Procuradoria-Geral da República) e pretende dividir em blocos de 30 denúncias, porque muitas testemunhas seriam as mesmas.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), disse nesta terça-feira (13) que pretende julgar em até seis meses os processos das pessoas acusadas de participar dos ataques golpistas do 8 de janeiro, mas admitiu que é possível que esse prazo não seja cumprido.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.