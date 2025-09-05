   Compartilhe este texto

Moraes pede a Zanin mais um dia de sessões para julgamento de Bolsonaro

Por Folha de São Paulo

05/09/2025 16h00 — em
Política



BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), pediu ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, que agende sessões também na próxima quinta-feira (11) para o julgamento do núcleo central da trama golpista.

A solicitação foi feita nesta sexta-feira (5) por Moraes em um despacho no processo do julgamento.

Até o momento, estavam marcadas sessões de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus para terça (9), quarta (10) e sexta-feira (12).

Caso Zanin aceite o pedido de Moraes, o julgamento deve durar um dia a mais do que o previsto. A expectativa é que sejam marcadas sessões para o dia inteiro na quinta, e que a sessão do plenário seja cancelada.

Dentro do Supremo, a avaliação é de que o ministro quer garantir que o julgamento já se encerre na próxima semana, e não se estenda para a seguinte.

Abusos da 'Águas de Manaus' e a passividade dos órgãos de controle

