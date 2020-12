Moraes nega pedido de liberdade a blogueiro bolsonarista

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes negou, na terça-feira (22), pedido de liberdade para Oswaldo Eustáquio, feito após blogueiro bolsonarista sofrer acidente na Papuda.



Eustáquio tentava consertar um chuveiro quando caiu e foi encaminhado ao hospital, conforme versão do advogado.



Segundo a coluna "Painel" da Folha de S. Paulo, o ministro do Supremo pediu um relatório detalhado ao presídio para saber por qual motivo Eustáquio estava em uma suposta cela com chuveiro.



Nos bastidores, integrantes do ministério de Damares Alves dizem que o blogueiro planejava ser preso dentro do prédio da pasta, para criar um fato político. O bolsonarista é investigado em inquérito sobre a prática de atos antidemocráticos.