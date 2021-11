Moraes manda trancar inquéritos contra ex-delegado do caso de interferência de Bolsonaro na PF

No caso do suposto abuso de autoridade, diz a decisão, não há indício real de "fato típico praticado" pelo investigador ou qualquer indicação dos "meios que o mesmo teria empregado" e o "malefício que produziu".

Sobre a investigação no MPF-DF, que pediu compartilhamento de informações da investigação sobre interferência de Bolsonaro ao STF, Moraes afirma que não há "quaisquer elementos que indiquem a presença de conduta dolosa" do delegado que possam caracterizar improbidade.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), ordenou o trancamento das investigações contra o delegado Felipe Leal em andamento no Ministério Público Federal.

