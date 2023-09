Moraes manda soltar militante bolsonarista conhecido como Cacique Tsereré

Apontado como líder do acampamento bolsonarista na frente do Quartel General do Exército em Brasília, Tsereré estava preso desde 12 de dezembro de 2022. Foi detido por ter liderado ao menos dois atos políticos em Brasília com ameaças a ministros do Supremo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou neste sábado (9) a soltura do bolsonarista José Acácio Serere Xavante, conhecido como Cacique Tsereré. A informação foi divulgada pelo advogado dele, Levi de Andrade.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.