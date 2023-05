Moraes manda soltar Anderson Torres, ex-ministro de Bolsonaro

O documento de três páginas, feito em computador, foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão. O ex-ministro afirmou que a minuta foi "vazada fora de contexto" e ajuda a "alimentar narrativas falaciosas".

Na operação da qual Torres foi alvo, em janeiro, a Polícia Federal encontrou na residência de dele uma minuta de decreto para Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no final do ano passado.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), concedeu liberdade provisória para o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.