Moraes libera outdoors com agradecimentos a Rodrigo Garcia em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes derrubou liminar concedida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que determinava a remoção de outdoors com agradecimentos ao governador Rodrigo Garcia (PSDB) no interior do estado.

A representação com pedido de retirada foi feita pelo diretório paulista do Republicanos, partido de Tarcísio de Freitas, no começo de julho. Os outdoors listam projetos em parceria com o governo e têm mensagens como "obrigado Rodrigo" e "100% paulista Rodrigo governador raiz".

Eles foram instalados por Padre Osvaldo (PSDB), prefeito de Catanduva, Edinho Araújo (MDB), prefeito de São José do Rio Preto, e Itamar Borges (MDB), deputado estadual. Eles são aliados de Garcia.

Na decisão, Moraes disse não enxergar viés eleitoral no material.

"As mensagens veiculadas nos outdoors, além da imagem do Impetrante [Garcia] e da menção ao cargo de Governador por ele desempenhado, apresentam somente manifestações de agradecimento, enaltecendo ações, obras e melhorias realizadas nos municípios, inexistindo qualquer menção às Eleições de 2022, à pré-candidatura, às qualidades pessoais ou a propostas e projetos da campanha do Impetrante", escreveu Moraes.