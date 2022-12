Moraes, Gilmar e Lewandowski mantêm trabalhos durante recesso do STF

Em dezembro do ano passado, além de Moraes, Gilmar e Lewandowski, a ministra Cármen Lúcia também informou que continuaria a trabalhar. Em julho deste ano, André Mendonça se juntou ao grupo e disse que manteria os despachos durante as semanas de folga.

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - Os ministros do STF (Superior Tribunal Federal) Alexandre Moraes, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski informaram a intenção de seguir despachando no recesso, que vai até fevereiro, à ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal.

