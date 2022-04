Moraes fala em selva, defende punição a Silveira e descarta Judiciário populista

Relator dos inquérito das fake news e das milícias digitais, o ministro estará a frente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante as eleições e é um dos principais alvos de bolsonaristas, junto dos ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

"Não é possível defender volta de um ato institucional número 5, o AI-5, que garantia tortura de pessoas, morte de pessoas, a extinção, o fechamento do Congresso e do Poder Judiciário."

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem citar diretamente o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes defendeu a punição a quem defende a volta do AI-5, que esteve em vigor na ditadura, assim como ataques às instituições democráticas. A fala ocorreu durante evento em São Paulo nesta sexta-feira (29).

