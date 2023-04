Moraes diz ser 'fake news' seu suposto poder e promete ficar muito tempo no STF

Moraes declara ainda, em perfil escrito pelo correspondente do jornal francês no Brasil, Bruno Meyerfield, que escolheu não responder a ofensas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em respeito à cadeira do chefe do Executivo. "O cargo [de presidente] merece respeito, não importa quem o ocupe", afirma.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em uma rara entrevista a um veículo de imprensa, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes disse ser "fake news" o fato de ser considerado por muitos o homem mais poderoso do país.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.