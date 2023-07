Moraes diz à PF que foi xingado de 'bandido' e 'comunista' e que filho levou tapa

Cinco depoimentos prestados por Alexandre de Moraes e seus familiares à Polícia Federal afirmam que as ofensas e agressões sofridas pela família no Aeroporto Internacional de Roma, há duas semanas, tiveram motivação política.

De acordo com os depoimentos, Moraes, sua esposa e seus três filhos alegam que os agressores tinham a intenção de "constranger" o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Andréa Munarão, identificada como a mulher que abordou Moraes, começou a chamá-lo de "comunista", "bandido" e "comprado" enquanto ele se credenciava para acessar uma sala VIP no aeroporto em Roma.

Dentro da sala, Andréa passou a gravar Moraes com o celular e gritou para seus filhos que o ministro havia "fraudado as urnas e roubado as eleições".

Quando os filhos de Moraes alertaram Andréa de que seriam gravados e processados se continuasse com as ofensas, ela chamou seu marido, Roberto Mantovani, que estava próximo. Roberto, então, também começou a agredir a família de Moraes, avançando na direção do filho do ministro e proferindo insultos como "filho de bandido, comunista, ladrão".

Nesse momento, Roberto Mantovani deu um tapa no rosto do filho de Moraes e derrubou seus óculos. O empresário foi contido por um estrangeiro, mas pouco depois, retornou à sala e continuou a gravar a família de Moraes, ainda proferindo ofensas.

Moraes então foi em direção aos agressores e informou que aquela era a segunda vez que ofendiam e agrediam sua família, ameaçando identificá-los e processá-los no Brasil. No entanto, as ofensas persistiram por parte de Roberto Mantovani, Andréa Munarão e do genro do casal, Alex Zanatta. O ministro tirou fotos dos agressores e, em seguida, retirou-se com sua família.

Nos depoimentos à Polícia Federal, Moraes, sua esposa e filhos afirmam que as imagens dos circuitos de segurança do Aeroporto Internacional de Roma comprovarão essa dinâmica.

Por outro lado, o casal Roberto Mantovani Filho e Andreia Munarão nega ter agredido o filho de Alexandre de Moraes. Segundo a defesa, Roberto admite ter "afastado com o braço" o filho do ministro para defender a esposa, relatando que eles foram vítimas de ofensas por parte do filho de Moraes.

Andréia admite ter comentado que Moraes teria recebido privilégio ao entrar em uma sala VIP do aeroporto que eles não conseguiram acessar, mas ressalta que disse isso quando o ministro já não estava no local.

Roberto também afirmou à PF que não sabia que estava discutindo com o filho de um ministro do STF, e que só tomou conhecimento disso quando foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto.