Moraes dá nova ordem de prisão contra Roberto Jefferson e ameaça incriminar ministro da Justiça

Dias antes, Moraes havia fixado multa diária de R$ 10 mil em razão de Jefferson "insistir em burlar as medidas cautelares impostas, além de incorrer em condutas que podem configurar o crime do art. 359 do Código Penal ("Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direito")".

No mês passado, em manifestação enviada a Moraes, a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, lembrou que a remessa do caso à primeira instância segue pendente.

Quando abordar o político de extrema-direita, a PF vai anunciar que ele está preso por força do mandado de prisão do Supremo e pela tentativa de homicídio.

