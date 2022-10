Moraes converte prisão de Jefferson em preventiva por tiros contra agentes

Dados reunidos desde 2012 pela PF e obtidos via LAI (Lei de Acesso à Informação) apontam que, em três anos e nove meses de governo, foram 7.651 novos fuzis calibre 5.56 mm no país.

"O preso se utilizou de armamento de alto calibre (fuzil 556), para disparar uma rajada de mais de 50 (cinquenta) tiros, além de lançar 3 (três) granadas contra a equipe da Polícia Federal", apontou Moraes. " O cenário se revela ainda mais grave pois, conforme constou do auto de apreensão, foram apreendidos mais de 7 (sete) mil cartuchos de munição (compatíveis com fuzis e pistolas)".

BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, converteu a prisão em flagrante do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB) em preventiva por atirar contra agentes da PF (Polícia Federal).

