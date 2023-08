Moraes autoriza que Roberto Jefferson permaneça em hospital no Rio

Jefferson está preso em Bangu desde outubro e é réu por uma série de crimes, incluindo tentativa de homicídio. No ano passado, ele resistiu à prisão e atacou agentes da Polícia Federal com fuzil e granadas.

Moraes autorizou a permanência de Jefferson para tratar as "enfermidades que o acometem". A defesa pede, repetidamente, que a prisão do ex-deputado seja revertida para domiciliar,

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), permitiu que o ex-deputado Roberto Jefferson permaneça internado em um hospital privado no Rio de Janeiro.

