Monica Seixas, do PSOL, pede licença de 120 dias do mandato na Alesp para tratar da saúde mental

"Esperamos o pronto restabelecimento da nossa companheira e amiga Monica, com a certeza de que, em breve, ela estará de volta para as muitas lutas que temos pela frente", completa.

"Mônica recentemente perdeu o pai e, durante esse período de afastamento indeterminado, terá como prioridade absoluta o cuidado com sua saúde física e mental ao lado do filho, de seus familiares e amigos próximos", diz nota de sua equipe.

TÓQUIO, JAPÃO (FOLHAPRESS) - A deputada estadual Monica Seixas (PSOL-SP) pediu licença de 120 dias de seu mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo para tratar de sua saúde mental. De acordo com sua assessoria de imprensa, ela foi diagnostica com depressão e síndrome do pânico e decidiu se afastar das atividades parlamentares.

