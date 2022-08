Mônica Calazans diz que PT 'pecou' ao usar sua imagem e agradece Simone Tebet por ação

A enfermeira afirma que o que mais motivou sua entrada na política foi acreditar que é possível fazer mudanças estruturais se houver "propostas que tragam benefícios para as pessoas". "Não é convencer as pessoas, é conscientizar da necessidade de mudança", afirma.

"O Renova tem um discurso de que um político também tem que ir para a sala de aula. Acho que todos eles tinham que ter um reaprendizado do que é política", continua. Antes do início da campanha, ela também teve aulas de capacitação política oferecidas pelo PSDB.

Candidata de primeira viagem, a enfermeira diz ter se encantado com o universo da política institucional após ter aulas com o RenovaBR, entidade privada dedicada ao preparo de pessoas para disputar cargos elegíveis. "Foi um divisor de águas", afirma.

A campanha tucana da enfermeira, entretanto, não descarta entrar com uma ação por conta própria contra a propaganda do ex-presidente.

A propaganda petista que mostra a aplicação da vacina foi ao ar no sábado (27), durante o horário eleitoral. "Eu estava dormindo e começaram a me ligar falando que ele [Lula] usou a minha imagem", conta a enfermeira.

Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, a campanha do emedebista acionou a corte pedindo que seja retirada do ar uma propaganda eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que exibe a imagem de Calazans recebendo o imunizante. A ação afirma que o PT não poderia lançar mão de uma candidata do PSDB.

