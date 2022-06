Monark receberá presidente do PCO em programa de entrevistas

As queixas mais recentes de Pimenta dizem respeito à inclusão do PCO no inquérito das fake news, que investiga também o presidente Jair Bolsonaro (PL) e alguns dos seus apoiadores.

Monark apresentava o podcast "Flow" até fevereiro deste ano. Seu desligamento do canal correu após ele ter defendido o direito de existência de um partido nazista num episódio do programa.​

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.