Ministro submete a plenário do STF decisão de afastar Chico Rodrigues

O futuro do senador Chico Rodrigues, encontrado com R$ 30 mil nas nádegas em uma operação da Polícia Federal nesta semana, será julgado em plenário. A decisão partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso.

O ministro já havia pedido o afastamento de Chico na quinta-feira (15), e o presidente do STF, ministro Luiz Fux, deve ser o responsável por marcar a data.

Segundo um site do sistema Globo, Barroso explicou que, embora esse tipo de decisão não exija a confirmação do plenário, a questão será submetida ao colegiado.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), do mesmo partido de Rodrigues, afirmou que aguardará ter conhecimento da íntegra do documento da determinação de Barroso antes de adotar qualquer medida.