Ministro festeja manutenção da Conab e diz que sofreu 'flechadas como São Sebastião'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, não escondeu o alívio nesta quarta-feira (24) com a manutenção da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) em sua pasta.

"Passei um mês no Congresso. Me sentia um São Sebastião, cheio de flechas. No final vencemos, graças a São José, santo protetor da agricultura familiar", disse à coluna Painel, da Folha de S.Paulo.

A comissão mista formada por deputados e senadores que analisa a MP (medida provisória) da reorganização da Esplanada dos Ministérios aprovou em sessão nesta quarta-feira (24) mudanças no governo Lula (PT).

O relatório do deputado Isnaldo Bulhões não retirava a Conab do Desenvolvimento Agrário, mas transferia parte de suas competências de volta ao Ministério da Agricultura, pasta à qual estava vinculada no governo de Jair Bolsonaro (PL). Ao final, as competências foram mantidas no ministério de Paulo Teixeira.