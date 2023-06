Ministro desempata e placar fica 2 a 1 para tornar Bolsonaro inelegível

O ministro Floriano de Azevedo Marques votou em favor do pedido de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (29), durante julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com o terceiro voto, o placar está 2 a 1 para condenar Bolsonaro.

Floriano Marques indicou que a reunião de Bolsonaro com embaixadores não foi um ato comum da agenda presidencial, pois foi realizada de improviso, na residência oficial do presidente. O ministro ainda afirmou que houve “claro objetivo eleitoral” na reunião, como se estivesse em um “comício em praça do interior”.

Marques ainda votou favorável para a inclusão da “minuta do golpe” no processo e concluiu afirmando que o ex-presidente cometeu abuso de poder e desvio de finalidade na reunião com embaixadores.

O ministro Floriano Marques seguiu o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos. O único voto contrário ao pedido foi apresentando pelo ministro Raul Araújo. Ainda faltam votar 4 ministros do TSE.