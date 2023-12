Ministro de Lula falta eventos do governo para ver o Fluminense no Mundial

As despesas referentes à viagem do ministro à Arábia Saudita foram cobertas pela FIFA, sem o envolvimento direto da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A viagem não oficial, que não foi registrada no Diário Oficial da União, resultará no afastamento do ministro por 5 dias úteis. Lupi se comprometeu a ressarcir o salário correspondente ao período de sua ausência aos cofres públicos.

