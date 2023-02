Ministro de Direitos Humanos presta solidariedade a vereadora do PT cassada em SC

O ministério diz que a vereadora tem sido atendida no âmbito do programa de proteção aos defensores de direitos humanos, comunicadores e ambientalistas. A nota indica ainda que ela "está sendo monitorada pela equipe federal, que adotou medidas emergenciais no intuito de mantê-la em segurança."

Em nota, o ministério diz atuar para preservar a integridade física e os direitos civis e políticos da parlamentar. "A violência política e de gênero, os discursos de ódio e as ameaças antidemocráticas são e serão vigorosamente combatidas pelo MDHC, que reitera seu compromisso inabalável com Estado Democrático de Direito neste país", indica o comunicado.

