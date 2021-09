Ministro da Justiça tem vitória com inclusão de benefícios para policiais na reforma administrativa

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A comissão especial da reforma administrativa confirmou uma vitória do ministro Anderson Torres (Justiça) ao manter no texto do relator Arthur Maia (DEM-BA) a possibilidade de aposentadoria para policiais com o salário integral, reajustado como os da ativa e pensão por morte para os cônjuges.

Como mostrou a coluna Painel, da Folha de S.Paulo, Torres foi escalado pelo presidente Jair Bolsonaro para aparar as arestas com as carreiras da segurança pública causadas pela reforma da Previdência e pela PEC Emergencial.

Bolsonaro prometeu aos policiais reverter as perdas logo após ser alvo de críticas das carreiras por causa da aprovação da PEC Emergencial.

À época, em abril deste ano, ele se reuniu com deputados da bancada da bala e prometeu que o governo atuaria para amenizar as perdas para as carreiras da segurança pública.

Na segunda (13), Maia esteve com Torres acompanhado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e um dos temas do encontro foi, justamente, a inclusão desses temas na reforma administrativa.

​Na quinta (16), quando a inclusão dos benefícios aos policiais foi criticada e o relator sinalizou um possível recuo, Torres voltou a utilizar suas redes para afirmar que seguia nas tratativas com Maia e Lira.

“Não fazer isso, não conceder essa condição agora é uma maldade com pessoas que estão se aposentando depois de trabalhar na polícia e que estão na expectativa de ter essa paridade e essa integralidade”, disse Maia durante a votação do texto da reforma na comissão especial.