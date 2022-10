Ministro da Justiça diz que já foram apreendidos R$ 10 milhões para suposta compra de votos

Eleitores e até mesmo um candidato foram presos nas capitais e cidades do interior do país por suspeita de boca de urna, agressões e tumulto nos locais de votação. Foram registradas 352 prisões por supostos crimes eleitorais.

O Ministério da Justiça e Segurança Pública registrou 1.378 ocorrências somente no 1° turno da eleição, em 2 de outubro. Desse total, 456 casos foram por boca de urna, 95 por compra de voto e corrupção eleitoral e 80 por tentativa de violar o sigilo do voto.

"Isso [compra de votos] fere de morte o direito do livre votar do povo brasileiro. A PF e PRF estarão extremamente atentas a esse tipo de crime no Brasil. Isso não será admitido, não será tolerado, isso é crime. Que fique o nosso recado para a população brasileira, para o povo brasileiro", disse.

