Ministro da Defesa vai a missa com Bolsonaro e lê texto sobre exclusão de 'pederastas'

"Peço a Ele que o nosso povo não experimente as dores do comunismo e então rezo o Pai Nosso. E nesse Pai Nosso, eu peço a Ele mais do que sabedoria. Eu peço forças para resistir e coragem para decidir", disse o presidente.

"Afastai com a força da Santa Cruz todos os poderes inimigos que ameaçam o povo brasileiro", afirmou antes de os fiéis aplaudirem e entoarem gritos de "mito". "Afastai para longe de nós a peste do comunismo", concluiu.

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foi à missa nesta terça-feira (6) com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e leu um trecho da Bíblia que afirma que "pederastas" não terão lugar no reino de Deus.

