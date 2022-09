Ministro da Defesa vai acompanhar totalização de votos no TSE

Na quarta-feira (28), Alexandre recebeu na sala de totalização o ministro da Defesa e outros representantes de partidos, entre eles, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Correligionário do presidente Jair Bolsonaro, Valdemar declarou na visita não existir nenhuma "sala secreta".

Pela primeira vez, todos os ministros do TSE também estarão presentes na totalização dos votos. A ideia é passar uma imagem de coesão e força a favor do sistema eleitoral brasileiro e da urna eletrônica.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) é outro que deve comparecer. O da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), permanecerá em Alagoas, onde acompanhará o resultado de sua reeleição e do senador Rodrigo Cunha (União), candidato que apoia ao governo do estado.

O Ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, vai acompanhar a contagem dos votos no domingo (2) na sala de totalização no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), que bolsonaristas vinham chamando de "secreta".

