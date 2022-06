Ministro da Defesa diz não ter noção do que pode ter acontecido com desaparecidos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, afirmou nesta quarta-feira (8) que não houve atraso das Forças Armadas para atuar na busca do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira, desaparecidos desde domingo (5) na região do Vale do Javari (AM).

"Tão logo surgiu a notícia, passei uma mensagem ao grupo dos comandantes das Forças [Armadas] e mandei imediatamente colocar o que tinha de perto à disposição... [O Vale do Javari] é uma área crítica, muito sensível, tem muito problema na área. A gente não tem a noção do que pode ter acontecido", disse.

"A gente torce e reza para que eles sejam encontrados os dois com vida, sãos e salvos. O esforço da Defesa da Defesa com as Forças para a gente ajudar nas buscas dos dois não há dúvida."

As declarações ocorreram durante uma audiência na Câmara dos Deputados. O ministro foi convidado para dar esclarecimentos sobre a compra pelas Forças de 35.320 comprimidos de Viagra, medicamento usado para o tratamento de disfunção erétil.

Segundo Paulo Sérgio, a impressão de que houve atraso para o trabalho de buscas das Forças Armadas é resultado da dificuldade de acesso ao Vale do Javari.

"O helicóptero mais próximo é de Manaus, e ele estava pronto, na manhã desta terça (7), para levantar voo e atuar na área. A Marinha da mesma forma. Não houve retardo e, considerando as distâncias e o tamanho da Amazônia, pode parecer que houve retardo."

Phillips e Pereira viajavam pelo Vale do Javari, no Amazonas. Segundo a Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari) e o Opi (Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato), o último registro que se tem dos dois aconteceu na manhã do domingo, na comunidade de São Rafael.

As entidades afirmam que o indigenista vinha sofrendo ameaças.

A Polícia Militar do Amazonas afirmou que um homem, que seguiu Pereira e Phillips pelo rio Itacoaí na manhã em que eles desapareceram, foi preso na terça-feira (7) por porte de munição proibida.

Segundo divulgou a PM, testemunhas que viram a lancha de Pereira e Phillips descer o rio rumo a Atalaia do Norte no domingo "avistaram também uma outra lancha de cor verde, com o slogan da 'Nike' bem visível, que trafegava no rio, logo após passar a lancha dos desaparecidos".